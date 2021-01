Luca Ginevrino : "En France, on me disait que j'étais trop petit"

Tout pour le foot. Luca Ginevrino, seize ans, a fait ses débuts avec Cassino Calcio 1924 en Serie D. Le milieu de terrain relayeur originaire de Seine-et-Marne avait rejoint le club italien à l'été 2019, repéré en vacances lors d'un tournoi dans le village de sa grand-mère. Entretien avec un espoir, qui n'aurait sûrement jamais eu sa chance dans son pays natal.

"Le plus haut niveau auquel j'ai joué en France est avec les U15, en R3."

Ça m'a fait plaisir d'entrer sur ce match, car c'était une bonne équipe en face, et l'issue du match n'était pas encore actée à 1-1. C'était beaucoup d'émotion, de joie et que du positif. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur les quelques minutes que j'ai eues, et j'étais très content sans être stressé. J'étais déjà parti m'échauffer pour entrer sur un match il y a trois semaines, mais j'étais resté sur le banc à cause du carton rouge d'un de mes coéquipiers. Il y a beaucoup de jeunes dans mon équipe, le président de Cassine compte sur nous. De toute façon, en Serie D, il doit y avoir au moins quatre titulaires de moins de 21 ans. Mais on a aussi beaucoup de joueurs d'expérience qui ont joué plus haut, comme notre capitaine Imperio Carcione (38 ans) dont j'apprends énormément.La Serie D est semi-professionnelle. J'ai signé un contrat fédéral d'un an, et je vais au lycée en parallèle. Toute la semaine, j'ai cours de 8 à 13 heures. En ce moment, c'est en visio, car c'est fermé. Ensuite, je vais à l'entraînement de 14 à 17 heures.Je suis né à Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne, et j'ai commencé le foot dans