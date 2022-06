Lovro Majer : " Genesio est le meilleur coach avec lequel j'ai travaillé "

À 24 ans, Lovro Majer a disputé lundi dernier, à Split, le cinquante-cinquième match d'une saison qu'il a débutée au début du mois de juillet 2021 avec le Dinamo Zagreb. Entre-temps, l'élégant croate s'est fait un nom en Ligue 1 avec le Stade rennais et est devenu un international clé aux yeux de son sélectionneur, Zlatko Dalić. Au lendemain de sa rencontre avec les Bleus, il a accepté de se retourner sur une première saison bretonne à 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Le football qu'on propose avec Rennes est clairement celui que j'aime regarder."

C'est vrai que pas mal d'experts du foot en Croatie ont dit à l'époque que d'aller en Ligue 1 était peut-être le choix le plus difficile et le moins adapté à mes qualités, mais moi, je n'ai jamais eu peur. Je savais que j'avais besoin d'un nouveau défi pour découvrir de nouvelles limites, passer de nouvelles étapes en tant que joueur, et Rennes a rapidement été le club parfait pour ça à mes yeux. Avant de signer, j'ai vu l'équipe jouer, je savais que le coach aimait jouer, créer des choses, produire un football positif, je me suis aussi renseigné sur la façon dont le club travaillait avec les jeunes joueurs... Je ne connaissais pas énormément de choses sur la ville, mais je sentais vraiment que ça pouvait être le bon projet pour moi.Et il avait raison. Le championnat croate est un bon championnat, mais les structures, que ce soit les pelouses ou les stades, ne sont pas au même niveau qu'en France. Autre chose : en Croatie, il y a beaucoup de joueurs de bon niveau sur le plan technique, mais tactiquement et physiquement, le championnat est incomparable avec la Ligue 1. Aujourd'hui, je ne suis plus le même joueur. Je suis arrivé à Rennes à la fin du mercato d'été, ce qui fait donc environ dix mois, et j'ai énormément progressé grâce au club, au staff...