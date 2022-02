Louis Lapouge : "Je suis au PSG, mais je veux jouer pour Malte"

Comme Messi avec l'Argentine, Neymar avec le Brésil – quand il n'est pas blessé –, Mbappé avec l'équipe de France et bien d'autres encore, Louis Lapouge, joueur du Paris Saint-Germain de 28 ans, pourrait bien disputer quelques rencontres internationales dans les prochains mois. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le buteur de la réserve parisienne suscite l'intérêt de Malte. Explications avec l'intéressé.

"On a un peu discuté avec le sélectionneur et il ne comprenait pas pourquoi à 27 ans je jouais au PSG en N3. Je crois qu'il m'a pris pour un mytho."

Après mon passage aux États-Unis, je suis retourné en France, j'ai pas mal bourlingué, comme on dit. Je suis passé par Dinan-Léhon en N3, afin de sortir du cocon parisien, puis Fleury, qui était leader en N2, avant d'enchaîner par l'ACBB, Aubervilliers puis Pontarlier, une N3 de Bourgogne – Franche-Comté. Je kiffais là-bas. J'avais un petit contrat et le club m'avait trouvé du boulot chez Century 21. Et au début de l'année 2020, malheureusement, les matchs commencent à être reportés à cause de la neige et tout. Puis arrive le Covid... Sauf qu'entre-temps, j'avais reçu une notification Facebook. Un spam. Je vais jeter un œil au truc dans les messages cachés. Je le supprime. Mais je vois en-dessous un message en anglais, qui datait de deux ou trois jours. Un mec se présente, dit qu'il travaille pour la Fédération maltaise et qu'il essaie de trouver des joueurs de foot et de basket avec des origines maltaises. Il m'envoie un lien d'un site aux États-Unis qui donnait le nom de mes parents, Olivier Lapouge et Lilliane Farrugia. C'est le seul endroit que je connaisse où cette info est publiée. Improbable.Oui, car Farrugia à Malte, c'est comme les Dupont ou les Martin en France. Je lui dis que oui, Lilliane Farrugia, c'est bien ma mère. On s'appelle et on communique en anglais. Rien que pour ça, il me félicite. Après, j'avoue, je le prenais pas trop au sérieux au début. Puis il a appelé ma mère pour effectuer des recherches sur mon grand-père décédé. Il fallait qu'il soit mort avant 2010 car la législation à Malte avait changé pour les naturalisations. Il est mort en décembre 2009...