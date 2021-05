Lotta Schelin : "J'aurais préféré voir Lyon en finale "

Nommée ambassadrice de la finale de la Ligue des champions qui se tiendra chez elle, à Göteborg en Suède, Lotta Schelin vivra ce dimanche soir le duel opposant Chelsea au FC Barcelone depuis les tribunes. Une première à 37 ans pour celle qui a remporté à trois reprises la plus prestigieuse des compétitions européennes avec l'Olympique lyonnais. Avant le coup d'envoi, la légende suédoise donne de ses nouvelles, évoque le football féminin en Europe et revient sur la saison de son club de coeur.

ChelseaFC Barcelone 16/05/2021 à 21h00 Ligue des champions féminine

"Ça faisait super longtemps que je n'avais pas chanté, mais quand j'étais petite

J'ai signé au FC Rosengård afin de continuer à jouer la Ligue des champions, mais malheureusement je me suis blessée au cou et ça a entraîné des maux de tête quotidiens très douloureux. Au bout d'un an, j'ai compris que ça serait difficile pour moi de rejouer au foot. J'ai donc décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle en 2018. J'ai traversé une période difficile et puis petit à petit ma santé s'est améliorée et j'ai commencé à me lancer dans de nouveaux projets. J'ai été consultante pour une chaîne suédoise lors de la Coupe du monde 2019, j'ai sorti mon autobiographie, j'interviens dans des entreprises pour parler de leadership à travers ma carrière et j'ai aussi eu un petit garçon.