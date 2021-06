Lothar Matthäus : "Thomas Müller est un des cinq meilleurs joueurs du monde"

En compagnie de plusieurs autres médias européens, So Foot a eu l'opportunité d'échanger avec Lothar Matthäus, Ballon d'or 1990 et vainqueur du Mondial italien avec la Mannschaft la même année. Aujourd'hui ambassadeur du Bayern Munich, de la Bundesliga et consultant vedette à la télévision allemande, l'ancien milieu relayeur tout-terrain a un avis sur bien des thématiques. Entre sérieux et bonne franquette, la Nähmaschine distille, à moins de deux semaines d'un succulent Allemagne-France à l'Euro 2020.

"La Coupe du monde 2018 a été un vrai traumatisme pour nous, quelque chose d'indigne et d'inacceptable pour le football allemand."

Je pense que nous avons là un tournoi intéressant, une première dans toute l'Europe avec onze pays hôtes. Voir enfin du public massivement dans les stades va nous faire beaucoup de bien après cette période difficile. Le défi est grand face au champion du monde en titre français, au champion d'Europe en titre portugais et à la Hongrie, qui sera à domicile. L'équipe allemande regorge de talents et sera notamment menée par huit joueurs du Bayern Munich, tous capables de faire la différence dans la compétition. Ce qui a clairement manqué à laces derniers temps, hormis l'identité de jeu, c'est vraiment l'enthousiasme autour de l'équipe et la connexion entre l'entraîneur et les joueurs. La Coupe du monde 2018a été un vrai traumatisme pour nous, quelque chose d'indigne et d'inacceptable pour le football allemand. Je pense que nous avons la qualité nécessaire pour viser au moins les demi-finales. Le fait de jouer les trois matchs de poules à Munich, à domicile, doit permettre de lancer la machine et de montrer les muscles.C'est vrai que c'est sa dernière compétition. Et c'est aussi pour cette raison que je pense que la motivation est extrêmement forte dans les rangs de notre équipe. Il y a ce désir de revanche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com