So Foot • 20/12/2020 à 06:00

LOSC-PSG, place au combat des chefs

Dimanche soir, les deux meilleures attaques et les deux meilleures défenses de Ligue 1 se retrouvent à Lille pour s'expliquer et offrir de nouveaux enseignements à la course pour le titre. Le PSG débarque blessé, mais Galtier se méfie. Tout est réuni pour que ça explose.

LilleParis S-G le 20/12/2020 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Il est celui que la France du foot regarde avec tendresse depuis plusieurs mois, celui qui, après s'être sentilors de ses premiers mois aux manettes du LOSC, ne laisse plus que des miettes sur sa route, celui auquel on pense désormais aujourd'hui automatiquement à l'heure de rechercher une figure pour incarner un espoir simple : ne pas laisser le PSG être champion avec les doigts de pied en éventail. Mais face aux attentes, Christophe Galtier a d'abord préféré calmer son monde, dès dimanche dernier, dans la foulée de la victoire de ses gars face à Bordeaux :Vraiment ? C'est l'idée, et mercredi, à Dijon, où le LOSC a conforté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com