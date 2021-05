LOSC : les convaincus

Au bord de l'explosion au printemps 2018, le LOSC vient de décrocher à Angers (victoire 2-1), trois ans plus tard, le quatrième titre de champion de France de son histoire. Plongée dans les lacets d'une ascension brillante.

Ça a commencé par des yeux rouges, des hommes en colère et un chant, hurlé un soir du printemps 2018 par un peu plus de 200 types descendus prendre d'assaut une pelouse à la fin d'un match de Ligue 1. Le chant :Les types : des membres des Dogues Virage Est (DVE) excédés par l'évolution de la courbe de la saison d'un LOSC au bord du précipice, dix-neuvième du championnat et alors incapable de faire tourner un exercice marqué par des bombes à tous les étages. Cette nuit de mars, Lille venait de concéder un nul à domicile face à Montpellier (1-1) et Christophe Galtier, arrivé aux manettes quelques mois plus tôt pour reprendre le volant laissé par Marcelo Bielsa, viré par le club nordiste pour faute grave en novembre 2017, voyait une situation brûlante exploser sous ses yeux. Presque incontrôlable, mais tout sauf imprévisible. Après la rencontre, Galtier expliquera même savoir que, là où son jeune capitaine, Ibrahim Amadou, avait ainsi calmé les braises :Trois ans plus tard, que reste-t-il de cette soirée ? Trois joueurs pour trois symboles, d'abord. Le premier : Mike Maignan, arrivé au LOSC lors de l'été 2015, devenu numéro un sous les ordres de Bielsa, international en octobre 2020 et surtout "Magic Mike" dans le Nord, où il aura été ces dernières saisons un pilier essentiel du projet moderne lillois. Le second : Luiz Araújo, repéré, tout comme toutes les pièces du puzzle géant qu'est aujourd'hui le club nordiste, par l'armée de Luis Campos alors qu'il n'était qu'un gosse et qui aura su être patient avant de faire passer quelques frissons sous le maillot des Dogues. Le troisième : Boubakary Soumaré, qui n'était qu'un jeune espoir en mars 2018 et qui a, lui aussi, été recruté par Campos avant de devenir progressivement, à 22 ans, un joueur qu'un paquet de gros clubs regardent avec tendresse. Reste aussi, et peut-être avant tout, un homme : Christophe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com