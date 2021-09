information fournie par So Foot • 14/09/2021 à 06:00

LOSC, gare aux Loups !

Dans son antre de Pierre-Mauroy ce mardi soir, le LOSC entame sa campagne de Ligue des champions avec la réception de Wolfsburg. Un premier gros test pour les hommes de Jocelyn Gourvennec qui vont devoir se sublimer face à l'actuel leader de Bundesliga. Pour faire honneur à leur titre de champion de France en titre, d'abord, mais aussi, et surtout, pour espérer rêver au moins jusqu'à la fin de l'année civile.

LilleWolfsburg 14/09/21 - 21h00 Ligue des champions Diffusion sur

Faire mieux qu'en 2019

Au moment de remplir les planches du classiqueen 1994, Geoffroy de Pennart était à mille lieux d'imaginer un jour que son conte pour enfants pourrait devenir réalité un mardi soir de Ligue des champions. Dans sa BD, Monsieur Lapin voit dans le journal que le loup est revenu en ville et invite alors un à un tous ses amis chez lui pour se protéger du monstre. Avant de lui sauter dessus et de transformer la bête en un véritable agneau. Une métaphore qui conviendrait parfaitement à Jocelyn Gourvennec et ses hommes au moment où les Loups de Wolfsburg s'apprêtent à toquer très fort à la porte du stade Pierre-Mauroy. Avec des rangées de dents blanches aiguisées à souhait.Si Jocelyn Gourvennec n'a pas grand-chose à voir avec Monsieur Lapin, le coach lillois partage néanmoins un trait de caractère avec le mammifère herbivore