Loris Arnaud : "J'aurais pu avoir une meilleure carrière"

De retour en France à Versailles (N2), Loris Arnaud (33 ans) vient s'offrir l'un des derniers challenges de sa carrière à la maison, dans les Yvelines, "dans un club sain avec un projet stable". L'occasion pour le Titi parisien de revenir sur ses années PSG, les approches du Real Madrid ou encore la suite de sa carrière en Asie qui l'a emmené au Vietnam puis en Indonésie.

"C'était ma première année en pro, et j'ai gagné mon premier trophée avec la Coupe de la Ligue, j'ai aussi disputé une finale de Coupe de France... Sauf qu'en championnat, c'était la galère."

Je me rappelle encore quand, à douze ans, je suis parti de chez mes parents pour aller à Verneuil-sur-Seine au centre de formation. Les "années centre", ce sont les meilleures. Lorsqu'on était puni, on allait courir à six heures du matin avant d'aller à l'école. Sur le coup, tu ne rigoles pas trop. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce sont de beaux souvenirs.C'est même la pire, ou l'une des pires !Elle est paradoxale, car, à titre personnel, c'était ma première année en pro, et j'ai gagné mon premier trophée avec la Coupe de la Ligue. J'ai aussi disputé une finale de Coupe de France... Sauf qu'en championnat, c'était la galère. On a flirté avec la zone rouge une bonne partie de la saison, les supporters venaient à l'entraînement exprimer leur mécontentement. Mais quand tu es jeune, tu te concentres sur le sportif et tu fais un peu abstraction du reste. Car tu es un peu "moins concerné", les supporters sont plus indulgents avec toi. Et la taupe, par exemple, ce n'était pas un jeune.Il y a eu des rumeurs, mais bon... Personne ne savait vraiment qui c'était.Paul Le Guen n'en avait pas du tout parlé à l'avance. Ce n'est que le matin de la rencontre, lors de la séance vidéo, qu'il a donné l'équipe comme à son habitude. Le groupe n'était globalement pas surpris de voir plein de jeunes,