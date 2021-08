Lorient réussit déjà un coup en glaçant Monaco

Dès la deuxième journée, Monaco devient le premier gros poisson à tomber cette saison au Moustoir (1-0). L'équipe à la diagonale a pourtant eu une domination territoriale certaine, mais n'en a pas fait grand-chose face à des locaux impeccables, et le canonnier Terem Moffi a été le seul buteur du match sur penalty.

Lorient 1-0 Monaco

Le Goff du Morbihan

Même en comité réduit, le festival interceltique 2021 bat son plein au cœur de la ville de Lorient, cette semaine. Il était logique que les Merlus se mettent au diapason et fassent honneur à la Bretagne, pour le retour du public au Moustoir : c'est chose faite avec le scalp (1-0) du troisième de Ligue 1 l'an dernier, l'AS Monaco, qui continue donc de galérer en championnat tout en se frayant, entre deux week-ends, un chemin vers les phases de groupes de la Ligue des champions. Un penalty gratté et transformé par Terem Moffi a suffi aux gars de Christophe Pélissier, qui réalisent une entame d'exercice de costaud (quatre points en deux parties) alors que Monaco piétine après son nul devant Nantes (1-1).Souvent cherchée dans la surface, la recrue Myron Boadu s'est montrée dès l'entame sans parvenir à enchaîner (5), face à des Merlus défendant dans leur moitié de terrain et appuyant laborieusement sur leurs deux flèches (Armand Laurienté et Terem Moffi) à la récupération du ballon. Pour autant, sur une pelouse secouée par le festival interceltique, l'ASM n'a pas crée beaucoup de décalage, même si Kevin Volland et Sofiane Diop se sont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com