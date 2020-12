Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Lorient retrouve la victoire, Dijon accroche Nantes, Reims n'y arrive toujours pas et le derby du Grand Est se termine en match nul par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Lorient avant dernier du championnat, recevait Nîmes, 16e. Cela faisait depuis le 17 octobre dernier que Lorient n'avait plus gagné et marqué de but en Ligue 1, les hommes de Pelissier ont su casser cette malédiction pour le 500e match du club en Ligue 1 en renversant les Nîmois 3-0 qui encaissent une troisième défaite d'affilées et tombent à la 18e place du classement. Nantes, qui restait sur 4 matches sans victoire, recevait la lanterne rouge de la Ligue 1, Dijon, et voulait saisir cette occasion pour se relancer dans le championnat. Les hommes de Patrick Collot ont raté le coche en faisant match nul à domicile contre Dijon 1-1 et réalisent un 5e match d'affilés sans victoire. Les Dijonnais, eux, empochent un point précieux à l'extérieur et enchaînent un troisième match de suite sans défaite. Le derby du Grand Est se déroulait ce dimanche entre Strasbourg 18e et Metz 13e. Les deux équipes se sont neutralisé 2-2 après que Metz mené dans ce match à deux reprises. Les Messins enchaînent un 5e match sans victoire et Strasbourg arrive à se sortir de la zone rouge en montant à la 16e position. Enfin, Reims, 17e, se déplaçait à Brest 12e et comptait sur ce déplacement pour s'éloignait du bas de tableau. Ils ont fait tout le contraire en perdant 2-1 à Brest et tombant à la 19e place. Reims n'a plus qu'une longueur d'avance sur Dijon.