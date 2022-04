Lorient humilie Saint-Étienne

Un score de tennis pour lancer cette 31e journée de Ligue 1.

Lorient 6-2 Saint-Étienne

Le festival interceltique

Les Verts en plein cauchemar.Malgré un avantage de deux buts, Saint-Étienne a sombré sur la pelouse de Lorient (6-2), ce vendredi soir, et reste bloqué à sa place de barragiste. Ceux qui s'attendaient à une partie cadenassée entre deux concurrents pour le maintien dans l'élite n'ont pas été servis. Les deux équipes ont livré une partie endiablée et très intense, lancée dès les premières minutes par Denis Bouanga, refroidissant son ancien club de tête à bout portant au second poteau après un centre de Timothée Kolodziejczak. Une leçon d'efficacité stéphanoise, puis un cruel ascenseur émotionnel pour les Merlus, qui ont vu Arnaud Nordin, titulaire surprise suite à la blessure d'Enzo Crivelli à l'échauffement, faire le break d'une frappe puissantequelques secondes après un but refusé à Ibrahima Koné pour un hors-jeu mesuré à l'équerre et au rapporteur. De quoi refroidir le Moustoir, mais pas les hommes de Christophe Pélissier. Armand Laurienté et Enzo Le Fée ont donné du boulot à Paul Bernardoni, remportant aussi un face-à-face avec Terem Moffi.Une soirée sans pour Lorient jusqu'aux dernières minutes d'une première période enflammée (10 tirs cadrés) relançant la partie et redonnant vie au public lorientais. Comme le week-end dernier face à l'OM, les Verts ont décidé de se saborder, le capitaine Kolodziejczak, encore lui, provoquant un penalty en déséquilibrant Houboulang Mendes dans la surface. Une aubaine pour remettre Moffi et les Morbihannais sur de bons rails…