Lorient : Enzo Le Fée, enfin accompli

"J'ai grandi dans un monde qui n'aurait jamais pu m'appartenir, malgré ce que certains pensent." Enzo Le Fée sait parfaitement que sa vie n'a jamais ressemblé à celle des autres, lui qui a grandi en voyant davantage son père en prison qu'à la maison. Son histoire fait parfois froid dans le dos, lui sait la raconter sans pudeur et avec un recul souvent déroutant. À 21 ans, l'enfant de Lorient se dit épanoui dans sa vie comme sur les terrains, où il s'apprête à boucler sa deuxième saison de Ligue 1 avec les Merlus. Portrait d'un gamin aussi à l'aise avec un ballon que face aux nombreux tourments qui l'ont bercé.

Vidéo

"Si demain, on me donne tout l'argent du monde et des vacances à volonté, je ne signe pas. Si je n'ai pas le football, je ne vis pas." Enzo Le Fée

C'est un tournoi comme il en existe des centaines en France, où de jeunes adolescents chaussent les baskets, enchaînent les matchs dans un gymnase et attendent que le speaker annonce le nom de leur équipe dans une sono mal réglée. Ce week-end de décembre 2012, entre Noël et le Nouvel An, les footeux en herbe bretons se retrouvent à Ergué-Gabéric, à quelques kilomètres de Quimper en Bretagne, pour le Ouest Indoor Sebaco U13, un tournoi de futsal réputé dans la région. Près de 10 ans plus tard, les personnes présentes dans la salle omnisports de Croas Spern n'ont pas oublié le chef-d'œuvre d'Enzo Le Fée, un chérubin de 12 ans, au cours d'une finale prolifique remportée par Lorient contre Brest (4-3)., confirme Nathan Rio, coéquipier comblé à l'époque.Pas rancunier, Valentin Petton, gardien brestois et victime expiatoire ce jour-là, se souvient d'un garçon quiIl se murmure même que Didier Deschamps, tout jeune sélectionneur de l'équipe de France, était dans les travées, tout comme Christophe Le Roux, scout pour le FCL en 2012, qui parle encore aujourd'hui d'unCeux qui ont découvert le phénomène avant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com