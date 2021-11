Looking for Momo

Il s'appelle Momo, il joue attaquant de pointe, en Ardèche, dans l'équipe des vétérans du Foot Loisirs 1994. Jusque là, rien de bien étonnant. Oui mais voilà : Momo a 80 ans. Pas de quoi empêcher ce retraité encore bien fringuant de tâter le cuir, tous les jeudi, de marquer quelques buts et d'imiter le King Cantona lorsqu'il fait trembler les filets. Pas un hasard pour un homme qui, au fond, n'a jamais vécu bien loin des terrains.

" Quand il évoque le Foot Loisirs 1994, l'association de foot qu'il préside en Ardèche, Arnaud Nicolas ne s'y trompe pas. Et pour cause, la star de son équipe, un attaquant de pointe qui plus est, a quelque chose en plus que les autres joueurs du coin : 80 années au compteur. Car oui, à huit décennies passées, Momo Tenafer continue à jouer au foot, et ce, avec des coéquipiers qui ont la moitié de son âge. ", lâche le principal intéressé." Rien de bien étonnant pour ce retraité, encore capable de courir cinq ou dix kilomètres en une sortie, qui n'a jamais traîné trop loin des terrains de la région. Certes mais quand même : comment expliquer une telle longévité bon sang ?