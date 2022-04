Longyearbyen-Barentsburg : le vrai derby du Nord se joue à Svalbard

Longyearbyen est la ville habitée la plus septentrionale du monde. Difficile d'imaginer y taper le ballon, du coup. Pourtant, le club de Svalbard Turn y tient le coup depuis des années. Avec ses étrangers et ses jeunes, il dispute chaque année un improbable duel face aux voisins russes de Barentsburg.

52 nationalités loin des tracas du monde

La "coupe de champagne" est bien visible. Et pour les gens de Longyearbyen, c'est bon signe. Cela signifie que la lumière du jour éclaire à nouveau ce pan de la montagne Hiorthfjellet, apprécié pour sa forme de flûte à bulles. À l'approche du printemps, après trois interminables mois d'obscurité complète, le soleil fait enfin son retour. Tapi sous l'horizon certes, mais suffisamment rayonnant pour colorer les sommets, qui passent tour à tour du blanc au rose et du bleu au noir. Capitale de l'archipel du Svalbard, située à quelque 1300 kilomètres du Pôle Nord, Longyearbyen a longtemps conservé un statut de cité minière, gérée par les entrepreneurs John Longyear puis par la Store Norkse, avant de se transformer en ville d'État à partir de 1993. Aujourd'hui, malgré sa taille de village, elle a tout d'un pôle économique moderne. Ici aussi, on pratique la course à pied, on se fait livrer des pizzas à domicile et on flâne au centre commercial. Ici, aussi, on joue au foot. Au sein du Svalbardhallen, un hall de l'artère principale, le deuxième entraînement hebdomadaire du Svalbard Turn a lieu le vendredi à 16h. Ils sont une quinzaine de joueurs à débarquer. Sans pression. Deux jeunes gaillards installent le but derrière lequel un barbu planque son téléphone portable en lançant un fond de musique. Grand chauve aux airs de Jaap Stam en plus rassurant, Frode distribue les chasubles sans faire attention. Coup de bol, les trois équipes formées sont de valeur égale et se relaient toutes les cinq minutes pour des petits matchs. Sur le parquet, les joueurs parlent uniquement norvégien. Ils ne sont pourtant qu'une poignée à maîtriser la langue. Les autres sont philippins, croates, ukrainiens ou néerlandais.Cette diversité puise sa source dans un vieux traité, celui dit de Spitsbergen, conclu en 1920. Particulièrement égalitaire, il reconnaît toujours la souveraineté norvégienne sur Svalbard, mais autorise par ailleurs la quarantaine d'États signataires à y mener une activité économique et à leurs ressortissants d'y vivre et y travailler sans visa. En 2022, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com