Loïc Puyo : "La plus belle expérience de ma vie"

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, installé jusqu'à cet été au Macarthur FC en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (32 ans) prend la plume, depuis un an, afin de raconter pour So Foot son quotidien de joueur. Pour ce huitième volet, il signe une dernière carte postale au pays des kangourous avant de refermer son chapitre océanien.

Lorsque début juillet 2020, ma compagne Diane m'a poussé à accepter l'offre du Macarthur FC, je ne pensais pas qu'un an plus tard, je serais dans l'avion pour revenir en France avec autant de fierté et de bonheur en moi. De la fierté, déjà, car dans le contexte de la Covid-19, il n'était pas facile de se projeter dans une aventure de vie d'une telle ampleur. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais évidemment pas ce que j'allais trouver. Je partais à l'autre bout de la planète, alors même qu'elle avait presque arrêté de tourner, vers un univers totalement inconnu. Le fait d'avoir pu partager cette aventure à deux restera ma plus grande fierté. Et je ne la remercierai jamais assez d'avoir sacrifié autant de choses pour m'accompagner et me soutenir. J'ai énormément appris en tant que joueur de foot, mais surtout en tant qu'homme.J'ai découvert des méthodes d'entraînement, de management, de vie de vestiaire. Le coachpréparait des séances vidéo avant chaque entraînement pour annoncer ce sur quoi on allait travailler pendant la séance. Notre analyste vidéo, Kate, était impressionnante. Je n'avais jamais vu une telle précision dans le travail. Cette utilisation de la vidéo se faisait également avant chaque rencontre : c'est par ce biais que nous apprenions les compositions officielles, même si bien sûr il y avait des tendances. Tout était nouveau. J'ai adoré l'ambiance dans l'équipe, je n'ai jamais ressenti d'animosité, de jalousie, de concurrence malsaine. Les plus jeunes ont toujours eu un profond respect pour les anciens, et l'inverse était vrai. Les jeunes devaient nettoyer le vestiaire après chaque entraînement, porter les valises à chaque déplacement, nettoyer le minibus, passer en dernier ou très très tôt le matin pour les soins. Ce sont des détails, mais ils se sont perdus depuis bien longtemps en France.