Loïc Puyo : "Je n'ai pas mis un pantalon depuis mon arrivée en Australie"

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, désormais installé au Macarthur FC en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (32 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Après avoir narré le grand saut qu'il a réalisé cet été vers l'autre bout du globe, il nous livre la suite de cette aventure, une fois le pied posé dans ce nouveau pays.

"Parmi les différences dans l'approche et le fonctionnement, ce qui m'a le plus impressionné est la manière qu'a le staff de vouloir tout contrôler."

Accent coriace, mais accueil chaleureux

Sur mon vol, où nous n'étions que 42 passagers, j'ai eu la chance de me retrouver en compagnie d'une joueuse internationale australienne nommée Emma Checker. Elle évolue en France, dans le club de Fleury, en première division. On a eu l'occasion de discuter (malgré mon anglais plutôt approximatif) lors de notre escale à Dubaï. Le hasard fait bien les choses, car c'était pour moi une première approche du football australien, surtout qu'on a découvert que son ancien sélectionneur n'était autre que mon nouveau coach. Une fois arrivé dans ma chambre d'hôtel, quarantaine oblige, j'étais parti pour quatorze jours sans respirer l'air extérieur : j'étais tombé sur un établissement dont les fenêtres ne s'ouvraient pas. M'était seulement autorisé d'ouvrir la porte de ma chambre pour ramasser mes plateaux repas posés au sol trois fois par jour, et pour les trois tests COVID subis durant le séjour. Dans mon malheur, j'avais une vue superbe et imprenable sur les buildings de la ville. Ces quatorze jours ont été plutôt longs, les moments les plus difficiles étant ceux où les gens en France dormaient. Mes seules occupations à ce moment-là étaient d'utiliser le vélo d'appartement que m'avait fait livrer le club pour m'entretenir, ou de partager des cours de cardio et Pilates avec ma nouvelle amie Emma.Heureusement qu'elle était là pour m'apporter son soutien et son aide à la compréhension du fonctionnement sur place. Je savais qu'au bout m'attendait une grande respiration, une vie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com