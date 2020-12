Loïc Puyo : "J'avais besoin de me mettre en danger"

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, désormais installé au Macarthur FC en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Pour ce cinquième opus, il revient sur le grand saut qu'il a réalisé cet été vers un nouveau continent.

Huit mois de tractations

La première fois que j'ai envisagé l'Australie, c'était lors de ma première saison à Angers, en 2018. Je venais de changer d'agent et c'était la première chose dont je lui avais parlé. Ce pays représentait pour moi le style de vie que j'avais envie de connaître : le soleil, la plage, le surf, la culture du sport, la mentalité. Mon aventure douloureuse - tant mentalement que physiquement - au SCO a retardé l'échéance. Se faire recruter par un club étranger, après une saison blanche et avec un CV dégarni, était mission impossible. À l'époque, je n'y croyais pas vraiment. Mais durant ma saison au Red Star, j'ai pu reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie. Je savais pertinemment que le plus beau de ma carrière était derrière moi : je n'allais plus jamais connaître la Ligue 1, et même la Ligue 2 semblait me fermer ses portes. Alors que faire ? Continuer à me morfondre sur le fait de jouer dans un championnat "ingrat" comme le National ? Me dire que c'était le début de la fin pour ma carrière de joueur ?J'ai réalisé qu'il me fallait autre chose. Que j'avais besoin de revivre des émotions fortes, de me mettre en danger. J'étais trop frustré de mes trois dernières saisons. Mes changements de club avaient toujours été des évidences : signer à Nancyétait un incroyable bon en avant, m'engager avec Angersme permettait de prolonger mon rêve en L1 et aller au Red Starétait mon unique option. Le seul vrai choix que j'avais eu à faire avait été de refuser la prolongation d'Amiens pour rejoindre Orléans en National: la plus belle décision de ma carrière. Mais cette fois, c'était le moment de prendre une grande décision. Bien sûr que j'aurais étudié des propositions en France si elles avaient été intéressantes. Sincèrement, la facilité et le confort m'auraient sans doute fait pencher pour l'option française, avec la sécurité d'une vie et d'un football que je connais mais surtout la proximité avec mon entourage qui m'est si cher ; aujourd'hui je pense avoir fait le bon choix, car ce sera quoi qu'il