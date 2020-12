Loïc Nego, la Hongrie dans la peau

Formé à Nantes et passé par la Roma, Charlton ou encore le Standard de Liège, Loïc Nego s'est bonifié avec l'âge en Hongrie. Au point de devenir, au seuil de la trentaine, le héros inattendu de la sélection hongroise en égalisant contre l'Islande lors de la finale des play-offs comptant pour l'Euro 2020 en novembre dernier. L'été prochain, Nego retrouvera donc certainement les Bleus de Griezmann avec lequel il fut sacré champion d'Europe U19 en 2010. Récit d'un parcours peu commun qui voit aujourd'hui Nego embrasser l'écusson magyar.

Vidéo

Dans la Puskás Aréna de Budapest aux 67 000 sièges vides, coronavirus oblige, Loïc Nego débarque sur la pelouse à la 84minute en lieu et place d'Ádám Nagy. L'incontournabledu MOL Fehérvár se place au milieu du terrain, loin de son aile droite favorite sur laquelle il fait des étincelles en OTP Bank Liga, le championnat local. Au tableau d'affichage, l'Islande mène 1-0 grâce à un coup franc mal négocié par Péter Gulácsi, le dernier rempart du Red Bull Leipzig. Les supporters hongrois, scotchés sur M4 Sport, imaginent déjà la qualif' pour l'Euro 2021 leur passer sous le nez et commencent tout doucement à dire adieu aux chocs à domicile contre le Portugal de CR7 et la France championne du monde en titre. Mais deux-cent quarante secondes plus tard, Loïc Nego égalise. Le numéro 7, ivre de joie, embrasse l'écusson du maillot magyar, puis la caméra, tandis qu'István B. Hajdú, légende du commentaire sportif hongrois, hurle à tout rompre au nom de tout un pays reconnaissant :Nemanja Nikoli?, coéquipier de Nego en sélection et dans leur club commun du MOL Fehérvár, se trouvait à quelques mètres du héros binational naturalisé en février 2019 au moment du but égalisateur :