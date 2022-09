information fournie par So Foot • 14/09/2022 à 14:00

Loi PSG : un débat qui en jet

Alors que le PSG s'est envolé pour Haïfa ce mardi, la SNCF, les politiques et certains clubs de foot se sont emparés de la polémique autour de la sortie de Christophe Galtier pour mettre en avant l'utilisation d'alternatives à l'avion. Dans quelle mesure celles-ci sont-elles viables ? Comment les écologistes essaient de limiter les voyages en jet ? Que représentent les voyages d'une équipe dans le bilan carbone ? Explications.

"Il y a un problème dans la façon dont on fiscalise le jet privé et la façon dont on envisage les transports de demain." Thomas Dossus, sénateur EELV du Rhône

La loi PSG

3242,25 kilomètres séparent le Parc des Princes du stade Sammy-Ofer d'Haïfa. Ce coup-ci, pas question de faire le transport en train. Les Parisiens ont décollé ce mardi pour quatre heures de vol, avec un bonus d'une heure de bus entre l'aéroport de Tel-Aviv et leur hôtel dans la ville du nord du territoire. Évidemment, pour ce genre d'itinéraire, inutile de polémiquer sur la pertinence de l'avion. En revanche, pour les trajets plus courts, comme en Ligue 1 ou en Ligue 2, se mettre au train est envisageable, voire nécessaire., explique Thomas Dossus, sénateur du Rhône, faisant partie du groupe des écologistes.Ce même groupe est à l'origine de la proposition de loi, intitulée PSG, visant à étendre le point de la loi Climat qui interdit les vols internes commerciaux lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30., souffle le sénateur. Pour l'instant, la Commission européenne a suspendu la mesure initiale, le temps de vérifier sa compatibilité avec le droit européen, et donc la loi PSG est en attente., confie Thomas Dossus.(ministre délégué chargé des Transports, NDLR)Si les équipes professionnelles se tournent vers le transport aérien, ce n'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com