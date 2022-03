Lluís Cortés : " Le football est secondaire, la priorité est de sauver des vies "

Après avoir fait le triplé (Ligue des champions, championnat, coupe) avec le Barça féminin la saison passée, Lluís Cortés avait mis le cap sur la capitale ukrainienne en novembre dernier pour prendre en mains les rênes de l'équipe féminine ukrainienne de football. Rattrapé par la guerre alors qu'il venait de boucler sa trêve internationale, le coach espagnol narre son parcours chaotique des derniers jours entre Kiev et Barcelone.

" La semaine passée, on a gagné le premier tournoi de l'histoire de la sélection ukrainienne féminine en Turquie sans encaisser de buts. Juste après, la guerre a commencé. "

Après le Barça, j'étais au chômage. Je me suis reposé 3-4 mois, et il y a eu cette offre venue d'Ukraine. J'ai d'abord dit non, puis j'ai discuté avec le président de la fédération qui voulait absolument que je devienne l'entraîneur de la sélection féminine. Il voulait notamment que j'organise tout le football féminin dans le pays et que l'on prépare la candidature de l'Ukraine comme pays hôte de l'Euro féminin 2025. J'ai donc dit oui. Tout se passait bien jusque-là, à tel point que la semaine passée, on a gagné le premier tournoi de l'histoire de la sélection ukrainienne féminine en Turquie sans encaisser de buts. Juste après, la guerre a commencé. Quand j'ai signé en Ukraine, il y avait des tensions dans le Donbass et en Crimée, mais la situation dans le pays était tranquille. Je continuais de vivre en Espagne et j'allais à Kiev pour les matchs. On n'avait pas la sensation qu'une guerre allait éclater.

15:20 - Y pensar que hace cuatro días estábamos así... Tod@s ell@s y sus famílias y amig@s son los verdaderos héroes y no merecen nada de esto. STOP WAR!!! pic.twitter.com/XIS3eMRu87

— Lluís Cortés (@Llcortes14) February 26, 2022Personne n'avait pressenti la guerre, sinon on serait parti directement de Turquie jusqu'à Barcelone. On ne serait pas revenu à Kiev avec le reste de l'équipe pour passer la nuit. On était juste tranquillement avec le staff, les joueuses, la direction...Personne ne parlait du fait que la guerre était sur le point de commencer. Si tout le monde savait que la situation était plus tendue…