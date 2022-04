Liverpool-Villarreal : Alexander-Arnold, sur son Trent-et-un

Tranquille vainqueur de Villarreal à domicile en demi-finales de C1 ce mercredi soir (2-0), Liverpool a pu compter sur un Trent Alexander-Arnold au top et qui a rayonné dans le jeu de domination des Reds. Comme pour rappeler le joueur précieux qu'il reste, dans la réussite des hommes de Jürgen Klopp.

Villarreal avait coulé la Juventus, le Bayern Munich, mais Liverpool ne s'est lui pas laissé surprendre et s'est ouvert le chemin de la finale de Ligue des champions dès la manche aller (2-0) , ce mercredi soir à Anfield. Au cours de cette partie maîtrisée et sereine, il y aura eu le nouveau récital de Thiago Alcántara , le verrouillage terrible de Fabinho et de la paire Van Dijk-Konaté ou les éclats du nouveau trio Salah-Mané-Díaz prêt à marcher sur l'Europe. Et il y eu, aussi, le match plein d'unqui pourrait disputer le 28 mai à Saint-Denis, sa troisième finale de C1 du haut de ses 23 ans : Trent Alexander-Arnold, le brillant numéro 10 latéral des. Et s'il a paru quelque peu bouder lors de son remplacement par Joe Gomez à dix minutes du terme, c'est aussi parce qu'il a certainement pris son pied face au Sous-Marin jaune.

Parfois décrié cette saison, notamment pour des errances défensives difficiles à nier et parfois encore visibles ce soir, l'international anglais (seize capes) n'en reste pas moins ce joueur différent, capable de dégripper les boulons depuis sa position reculée et excentrée. Contre l'équipe d'Unai Emery, qui avait décidé de sacrifier ses côtés pour sécuriser l'axe avec un Raúl Albiol des grands soirs, l'arrière droit s'est régalé. Joueur ayant touché le plus de ballons au moment de sa sortie à la 81(118, soit un de moins que le métronome Thiago…