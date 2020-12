Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Liverpool vainqueur sans problème par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir se concluait la onzième journée de Premier League avec un match opposant Liverpool à Wolverhampton. Les Reds se sont imposés presque sans difficulté sur le score large de 4-0 grâce à des buts de Mohamed Salah (24'), Winjaldum (58'), Matip (67') et Semedo (75' csc). Les Wolves avait pense obtenir un penalty juste après la pause, mais la VAR est venue corrigé la décision de l'arbitre. Grâce à cette victoire les joueurs de Liverpool prennent la deuxième place alors que les Wolves restent à la dixième place. Prochain match pour les Reds, une qualification qui se joue contre Midtjylland mardi.