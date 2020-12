Liverpool tapote l'Ajax et se qualifie pour les huitièmes

Dans un choc qui n'a que trop rarement répondu aux attentes, c'est Liverpool qui a pris le meilleur sur un Ajax assez peu inspiré ce mardi. Voilà les Reds qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que son adversaire jouera son avenir contre l'Atalanta lors de l'ultime journée.

Liverpool 1-0 Ajax Amsterdam

Ryan Gravenberch, le serpent charmeur de l'Ajax

Première minute de jeu. Comme dans un rêve, Liverpool et l'Ajax proposent déjà ce que tout le monde attend de ce clash qui en fait saliver plus d'un : une première offensive des Lanciers, aussi délicate que féroce, ponctuée d'une petite merveille de Tadi? qui ne fait pas mouche. Ni une ni deux, Liverpool remonte tout le terrain en un éclair et se retrouve nez-à-nez avec Onana, qui actionne déjà ses gants devant Jones. Le début d'un gigantesque feu d'artifice ? Un pétard mouillé, plutôt. Jamais les, trop amoindris par les absences, et l'Ajax, plombé par les erreurs individuelles et son incapacité à emballer la rencontre, n'ont réussi à prendre feu. À ce petit jeu-là, ce sont lesqui ont tiré leur épingle du jeu grâce à leurs deux jeunes oiseaux Williams (passeur décisif) et Jones (unique buteur).Déplumé, Liverpool doit en outre déplorer la perte d'Alisson quelques minutes avant le coup d'envoi. Dans ces conditions, lesne font pas les fiers et décident de laisser la boule aux noirs de l'Ajax. Une stratégie qui produit rapidement ses premiers effets : après la précoce parade d'Onana, lespassent de nouveau à ça de prendre les devants seulement quatre minutes plus tard. Sauf que Jones, encore lui, dégomme le poteau en excellente position. Échaudé, l'Ajax actionne un peu le frein à main pour éviter de s'exposer bêtement. Ce qui donne une possession Lire la suite de l'article sur SoFoot.com