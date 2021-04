Liverpool se heurte au Real Madrid, solide pour rejoindre Chelsea

Beaucoup plus entreprenants mais incroyablement maladroits, surtout en première période, les Reds de Liverpool ne sont pas parvenus à renverser le 3-1 que leur avait infligé le Real Madrid à l'aller et n'ont pu faire mieux que 0-0 à Anfield. Sans forcer, les hommes de Zinédine Zidane rejoignent donc le Chelsea de Thomas Tuchel en demi-finales de Ligue des champions.



Liverpool 0-0 Real Madrid

La main ferme de Courtois, le pied branlant de Salah

Il y a des actions qu'on se ressasse bien après que le coup de sifflet final soit donné, et qui viennent nous hanter en portant avec elles une question, toujours la même : et si ? Et s'il avait opté pour un choix différent, et si le gardien avant écarté un peu plus les jambes, et si... ? Certaines actions de ce Liverpool-Real iront donc, sans aucun doute, rendre visite auxcette nuit. Au même titre que leurs errances défensives leur ont sans doute empêché de trouver le sommeil, après le match aller. Défaits 3-1 à l'aller sur le terrain du Real Madrid, les Anglais ont tout tenté, en vain, pour renverser ce score à Anfield ce mercredi soir. Ultra dominateurs, mais terriblement inefficaces, les hommes de Klopp n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 qualifiant aisément le Real Madrid pour le dernier carré de C1 (où il retrouvera Chelsea).La mission des hommes de Jürgen Klopp était simple : marquer au moins deux buts face au Real Madrid pour se qualifier. Un objectif a priori à la portée d'une équipe comme Liverpool, si on met de côté le fait que lesn'avaient inscrit avant ce match que trois réalisations à Anfield en 2021 (dont deux contre Aston Villa, il y a quatre jours). Qu'à cela ne tienne : dès le coup d'envoi, les champions d'Angleterre sont prêts à en découdre. Les Rouges assiègent la cage de Thibaut Courtois, qui fait parler ses réflexes devant Salah (2) et Milner (11) pour éviter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com