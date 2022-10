Liverpool scotche Manchester City

Au bout d'un combat hyper acharné, Liverpool s'est remis la tête à l'endroit en s'imposant devant un Manchester City inefficace et peu créatif (1-0). Tout n'a pas été parfait, mais les Reds croient encore à l'Europe, tandis que les Skyblues laissent filer les Gunners en haut du classement

Liverpool 1-0 Manchester City

45 minutes de calme...

... avant la tempête Salah

Un Liverpool malade, un City imprenable et un duel déjà primordial pour le classement : tout était réuni à Anfield ce dimanche après-midi pour se régaler. Si l'enjeu a d'abord inhibé les débats, ce sont finalement lesqui se sont offerts un précieux shot de confiance au bout du suspense, en venant à bout desans solution (1-0). Salah est redevenu Salah, Haaland n'a pas vu le jour et, à la fin : Liverpool se replace dans la course à l'Europe, pendant qu'Arsenal trône pour de bon sur la Premier League.La bande à Klopp met une intensité folle dès l'entame, histoire d'enflammer les supporters de Liverpool, déjà bouillants en avant-match. Lesne répondent pas à l'agressivité et préfèrent mettre rapidement le pied sur le ballon, mais galèrent à se créer des situations. Haaland est discret, c'est Gündoğan qui allume la première mèche, testant les réflexes d'Alisson (14). On sent rapidement que ce n'est pas un Manchester City des grands jours, alors que les locaux sont à la hauteur de l'événement, le besoin de points devenant urgent. Mais le peu de confiance accumulée par lesse fait ressentir et le trio Salah-Firmino-Jota ne parvient pas à combiner ensemble. Le Portugais tente sa chance sur une jolie tête, un peu tendre pour inquiéter Ederson (21). En face, le cyborg norvégien se réveille en fin de mi-temps et s'y essaye du pied (33) et de la tête (40), en vain. Ces 45 premières minutes disparaîtront volontiers de notre mémoire, tant le spectacle est faible, mais le constat est là : lesregardent les champions en titre dans les yeux, et le suspense reste entier.Comme par magie, les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com