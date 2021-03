Liverpool s'impose encore contre Leizpig et file en quarts de finale

Dominateurs et cohérents, les Reds ont de nouveau battu Leipzig en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Sur le même score qu'à l'aller, donc, et grâce à deux buts du duo Sadio Mané-Mohamed Salah. Assez tranquillement, Liverpool composte ainsi son billets pour les quarts.

Liverpool 2-0 Leipzig

Liverpool enfin dominateur, mais toujours pas tueur

Plus de Fa Cup, plus de League Cup, la place de leader en Premier League à 25 points (!)... Sur la scène nationale, la saison de Liverpool est déjà coulée. Alors, lesont logiquement décidé de tout miser sur les joutes européennes. En huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, les Anglais l'ont d'ailleurs démontré : l'équipe de Jürgen Klopp, qui ne met plus un pied devant l'autre en championnat, a assuré le coup face à Leipzig en affichant un visage concentré et un niveau conforme à la compétition après avoir déjà fait le boulot à l'aller (victoire 2-0). Dominateurs, Mané et ses potes se sont ainsi imposés sur le même score. Plus que mérité, et direction les quarts de finale de C1. Pour sauver leur orgueil, ainsi que leur année.Preuve que Liverpool n'est pas en confiance "à domicile", la balle circule la plupart du temps dans les pieds des Allemands en première mi-temps (près de 60 %). Mais au niveau des opportunités, les points sont beaucoup plus partagés. Si Leipzig est obligé de se montrer dangereux par Olmo et surtout Nkunku pour rattraper son retard de deux buts dus à sa défaite lors de la première manche, ce sont bien lesqui se procurent les meilleures occasions. Mané ne trouve pas la cible, Upamecano sauve son camp devant Salah... Et surtout, Gulácsi sort le grand jeu pour protéger ses cages malgré cinq tirs cadrés adverses : décisif à deux reprises face à Jota, le portier s'impose également lorsque Salah se présente.