Liverpool s'accroche aux basques de Manchester City

Le choc entre les deux prétendants au titre de champion d'Angleterre a tenu toutes ses promesses ce dimanche à l'Etihad. Manchester City a mené deux fois au score, s'offrant alors une avance virtuelle de quatre points. Mais Liverpool s'est accroché et a égalisé à chaque fois (2-2). Résultat : les Reds restent en embuscade, une petite longueur derrière le leader.

Manchester City 2-2 Liverpool

Under pressure

Pour l'instant, le champion reste le patron. Liverpool arrivait à l'Etihad avec le vent dans le dos, fort de leurs dix victoires consécutives en Premier League. Une série qui a pris fin à l'Etihad, stade dont ils ne sont plus repartis en vainqueurs depuis avril 2018. Les hommes de Jürgen Klopp se satisferont néanmoins très certainement du match nul ramené de ce court déplacement. D'abord parce qu'il maintient l'écart et la pression sur Manchester City, toujours leader d'une très courte tête. Et surtout parce que les troupes de Pep Guardiola les ont malmenés d'entrée.Le pied sur l'accélérateur, le leader a d'emblée mis une grosse pression sur son dauphin. Alisson a sauvé la maison rouge en remportant son duel avec Raheem Sterling mais dans la foulée, à la suite d'un coup franc rapidement joué, Kevin De Bruyne a déclenché à 20 mètres. Bien lui en a pris puisque son tir, légèrement dévié par Joël Matip, a fini dans le petit filet du gardien brésilien, battu après 496 minutes sans prendre de but (4). Étouffés et en grande difficulté pour mettre le pied sur le ballon, lesont joué avec le feu lorsque Virgil van Dijk et son portier se sont mal compris sous la pression de Gabriel Jesus (9). Dix minutes de souffrance, puis une première séquence de conservation en forme de délivrance.L'occasion de souffler, mais aussi de piquer : centre d'Andy Robertson au deuxième poteau, remise de son compère Trent Alexander-Arnold en une touche pour Diogo Jota, et finition du Portugais (13). Une leçon d'efficacité. Sur ce, City a repris où il s'était arrêté. La remise de Rodri a échappé de justesse à John Stones (25), avant que De…