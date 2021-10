Liverpool ridiculise Manchester United

Avec un triplé de Mohamed Salah et menant 4-0 avant même la mi-temps, les Reds ont humilié leurs rivaux... qui n'ont franchement plus le niveau. Grâce à cette raclée, Liverpool revient à un point de la place de leader occupée par Chelsea et prend sept unités d'avance sur Manchester United.

Manchester United 0-5 Liverpool

38 (minutes disputées), 3-0 (pour Liverpool)

C'est fou, presque triste, comme un derby peut perdre en adversité lorsqu'une des équipes s'affaiblit jusqu'à un niveau abyssal. Difficile en effet d'imaginer le Manchester United d'Alex Ferguson se faire broyer 4-0 à domicile, en l'espace de 45 minutes chrono, par Liverpool. Un rival en pleine forme qui, en cette neuvième journée de Premier League, a littéralement désossé descomplètement perdus. Avec un Salah une nouvelle fois en feu, les visiteurs ont ainsi balayé les hommes de Solskjær pour revenir à un point de la place de leader occupée par Chelsea et pour prendre sept unités d'avance sur MU. Déjà, oui.Afin de démontrer tout de suite qu'elle jouit d'un niveau catastrophique, la défense locale craque dès la première occasion. Au bout de cinq petites minutes, pour être précis. Le temps pour Salah de servir Keita, qui ouvre le score d'une frappe décroisée. Moins d'un quart d'heure plus tard, l'arrière-garde mancunienne se met encore en valeur avec un duo Maguire-Shaw se ridiculisant et laissant Jota inscrire son quatrième but de la saison en championnat sur un centre d'Alexander-Arnold après un bon boulot du généreux Keita. Enfin, pour bien terminer la première période marquée par la sortie sur blessure de Milner, United se fait totalement enfumer par le triangle d'or Firmino-Keita-Salah avec une nouvelle réalisation de l'Égyptien et une passe décisive du Guinéen. Liverpool, légèrement