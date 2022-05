Liverpool retourne Villarreal pour rallier la finale

Deux périodes, deux ambiances : Villarreal a totalement dominé la première, et Liverpool la deuxième. Six jours après leur succès 2-0 à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont été mis en difficulté, mais ont réussi à l'emporter pour se hisser en finale de Ligue des champions (2-3). Le rendez-vous est pris le 28 mai.

Villarreal 2-3 Liverpool

Saint Étienne

Déjà de la partie à Kiev en 2018 et à Madrid en 2019, le Liverpool de Jürgen Klopp connaîtra de nouveau le frisson d'une finale de Ligue des champions, à Saint-Denis le 28 mai. La dixième finale de C1 de l'histoire des, seulement devancés par le Real Madrid (16), l'AC Milan (11) et le Bayern (11) dans la grande histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Anglais ont sérieusement tangué en première période, mais le deuxième acte leur a permis de rectifier le tir en marquant trois fois en douze minutes. Les rêves de Grand Chelem restent intacts.Incandescent, l'Estadio de la Cerámica a explosé dès la 3minute de jeu : une remise d'Étienne Capoue, une reprise de Boulaye Dia, et un but 100% anciens de Ligue 1 pour lancer les hostilités. Et relancer lesdéjà entendus en masse avant le coup d'envoi. Plus agressif, le sous-marin jaune a globalement maîtrisé le premier acte. En s'appuyant sur l'abattage monstrueux de son milieu de terrain, et sur la domination de Juan Foyth, Raúl Albiol et Pau Torres dans les duels aériens, privant Liverpool d'un certain nombre de munitions. Naby Keita en a malgré tout eu une, mais sa frappe du droit n'a créé aucun danger (17). Ouverture d'Ibou Konaté dans le mauvais timing (26), passe trop longue de Trent Alexander-Arnold (33), dégagement d'Alisson droit en touche (35) : autant de signes que le deuxième de Premier League n'y est pas complètement.Villarreal se devait d'en profiter.