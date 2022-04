Liverpool résiste au retour de Benfica

À la suite d'un match nul à rebondissements, Liverpool se qualifie en demi-finale malgré un Benfica très accrocheur (3-3). Anfield Road a encore offert du spectacle, et son public ne peut que s'en réjouir.

Liverpool FC 3-3 SL Benfica

L'espoir selon Ramos

Encore une fois, l'alléchante affiche de ce quart de finale de Ligue des Champions n'a pas déçue, loin de là . À Anfield Road, Liverpool et Benfica ont offert un spectacle d'une grande qualité malgré un avantage conséquent pour leslors du match aller (3-1). Jusqu'au bout du temps réglementaire, le suspense a perduré et sans un Alisson vigilant, Liverpool aurait pu paniquer. Avec un très bon gardien et un avant-centre dangereux en permanence, Benfica est sorti la tête haute de cette C1 2021-2022. Mais au bout, Liverpool rejoint les demi-finales et peut toujours croire en son rêve de quadruplé.Une avance de deux buts au match aller est-elle suffisante pour éviter les ennuis au retour ? Depuis le déroulé de la rencontre entre le Real Madrid et Chelsea , la réponse est connue. Pourtant, Jürgen Klopp décide de se passer de Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Mohamed Salah au coup d'envoi de la rencontre. Rien que ça ! Alors ? Alors logiquement, Benfica s'est mis à croire en ses chances. Très actif, Darwin Núñez sème un premier vent de panique dans la défense deset Everton "" (Le Petit Oignon, en VF) est tout proche de faire pleurer une première fois Alisson Becker mais son puissant tir ne fait que frôler le poteau (13). De son côté, Liverpool remercie Ibrahima Konaté, assez costaud pour ouvrir le score d'une tête piquée sur corner. Au contraire de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com