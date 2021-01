Liverpool reprend ses esprits en claquant Tottenham

En crise depuis plusieurs semaines, le champion en titre s'est relancé en pliant une écurie londonienne très naïve (1-3).

Tottenham 1-3 Liverpool

Revivez Tottenham - Liverpool (1 - 3)

Le retour du roi.En crise depuis plusieurs semaines (aucun but inscrit en Premier League en 2021, trois défaites en cinq matchs toutes compétitions confondues), le champion en titre s'est relancé en pliant un Tottenham très naïf, ce jeudi à Londres (1-3). Voilà lesrelancés en championnat avec ce premier succès depuis six rencontres.Alors que Sadio Mané a passé sa première période à échouer dans le camp des locaux, et qu'Heung-min Son s'est vu refuser un pion d'entrée pour hors-jeu (2), le Sénégalais a finalement permis auxde virer en tête à la pause en servant Bobby Firmino sur un plateau au milieu d'une défense londonienne aux abois (45+4).Harry Kane - touché à la cheville - a dû céder sa place à l'entracte et Liverpool est reparti de plus belle, faisant d'emblée le break grâce à une reprise limpide de Trent Alexander-Arnold (47). De quoi énerver Pierre-Emile Højbjerg, auteur d'une sacoche parfaite pour son premier pion sous le maillot des. La seule lueur d'espoir pour les locaux : après un pion refusé à Mohamed Salah (56), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com