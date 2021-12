Liverpool renverse Leicester, Tottenham et Chelsea à l'expérience

Au bout du suspense, Liverpool a changé le court d'un match qui semblait perdu d'avance à la pause, en retournant Leicester à l'issue d'une séance de tirs au but qui a vu son jeune portier remplaçant Caoimhín Kelleher sortir le bleu de chauffe (3-3, 5-4 tab). Tottenham verra également le dernier carré de la Carabao Cup, après avoir dominé West Ham (2-1), grâce à un grand Hugo Lloris. Sans briller, Chelsea a de son côté fait le job sur la pelouse de Brentford.

Liverpool 3-3 (5-4 TAB) Leicester

La faute notamment à une défense centrale totalement expérimentale (Joe Gomez feat. Billy Koumetio), Liverpool aura souffert le martyre durant une mi-temps à Anfield (3-3), avant de se rebeller pour rallier le dernier carré de la Carabao Cup à l'issue des tirs au but (5-4). D'entrée surexposés en contre par la létalité du duo Daka-Vardy, lesdégustent devant le jeu ultra rapide des. Bénéficiaire du chantier de l'ancien Lillois Boubakary Soumaré, Maddison met Vardy sur orbite : c'est garanti sans contrôle et sans main ferme de Kelleher (). Sonné, Liverpool, plonge sur une nouvelle galette à destination de Vardy, cette fois l'œuvre de Daka ().Systématiquement mal alignés et fautifs à la relance, lesreprennent du poil de la bête via Oxlade-Chamberlain (), mais le missile balistique de Maddison () les ramènent toutefois à la réalité, et à leur naufrage total d'un point de vue défensif. L'addition aurait même pu être extrêmement salée entre temps, si Vardy n'avait pas trouvé le montant (38), ou si Kelleher ne s'était pas interposé devant le spectaculaire Dewsbury-Hall (52). Mais bien plus serein avec l'introduction de Konaté à l'arrière du camion, Liverpool réduit la marque par un autre remplaçant, Diogo Jota (), puis arrache les tirs au but par l'entremise de Minamino (), après une pression de tous les instants. Moment choisi par le portier irlandais Caoimhín Kelleher pour dégoûter deux hommes aux deux prénoms : Luke Thomas et Ryan Bertrand.