Liverpool remporte la League Cup après une finale dantesque

Des buts refusés, aucun validé, des occasions en pagaille, une intensité folle, des gardiens monstrueux, des remplacements fous, une séance de tirs au but incroyable... Au bout d'une finale aussi dingue que spectaculaire, Liverpool a remporté la League Cup grâce à un raté de Kepa, entré en toute fin de match et qui n'a stoppé aucune tentative (0-0, 10 t.a.b. 11).

Chelsea 0-0 (10 TAB 11) Liverpool

Mendy-Kelleher, chacun sa route

119minute de la prolongation, à Wembley. Dans une magnifique finale de League Cup marquée par quatre buts refusés et emplie de suspense opposant Chelsea à Liverpool, Tuchel dresse son ultime joker : Kepa, qu'il fait apparaître pour une séance de tirs au but intenable à la place d'un Mendy monstrueux durant tout le match. Verdict ? Pari complètement perdant, le gardien espagnol ne stoppant aucun des pénos et envoyant en plus le sien dans l'espace... Le seul raté, parmi les 21 essayés ! Malheureux, le dernier rempart offre ainsi la League Cup auxau bout d'un final rocambolesque.La première image de cette rencontre, avant même qu'elle ne commence, vient des tribunes et non pas de la pelouse : en pleurs et remplacé au dernier moment par Keita dans le onze pour blessure alors qu'il devait être titulaire, Thiago est consolé par ses coéquipiers. Il en faut d'ailleurs peu pour que ses larmes ne continuent de couler, Kelleher sauvant Liverpool de l'ouverture du score précoce de Pulisic sur un centre d'Azpilicueta. Reconcentrés, lesprennent ensuite possession du ballon (62 %, en première période) et s'offrent une énorme occasion à la demi-heure de jeu : sur la même action, Keita et Mané testent Mendy... qui s'en sort comme un as, avec une double parade décisive. Suffisant pour achever le premier acte invaincu, dans une partie haletante et dominée par les hommes de Klopp. Ce dernier peut même s'estimer heureux du nul à la pause, la demi-volée d'Azpilicueta et la tentative de Mount au bout d'un contre passant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com