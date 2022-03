Liverpool remet Arsenal à sa place

Bousculé pendant presque une heure, Liverpool a finalement infligé une leçon de réalisme à Arsenal (0-2), ce mercredi en match en retard de la 27e journée de Premier League. Et si les Gunners sont encore en ballotage favorable pour la quatrième place de Premier League, les Reds réalisent quant à eux la bonne opération en recollant à Manchester City. La lutte pour le titre en Premier League est définitivement lancée.

Arsenal 0-2 Liverpool

La furia des baby Gunners

Liverpool en…

L'affiche faisait saliver l'Angleterre depuis plusieurs jours. Ce mercredi à l'Emirates Stadium, deux des trois équipes les plus en forme de Premier League sur les cinq dernières journées (100% de victoires, comme Chelsea) s'affrontaient avec des objectifs distincts : pour Arsenal, remporter enfin un match contre une équipe du top 5 cette saison et confirmer sa belle progression ; pour Liverpool, revenir à un point de Manchester City dans la course au titre. Au terme d'un match très intense durant lequel lesauront regardé lesdans les yeux pendant une heure, ces derniers ont finalement assommé leurs adversaires avec sang-froid (0-2), leur rappelant l'écart qu'il restait à combler pour espérer s'inviter dans la cour des champions à l'avenir.Dès les premiers instants de la rencontre, les hommes de Jürgen Klopp mettent la pression sur les buts d'Aaron Ramsdale qui doit s'employer pour repousser une tête de Virgil van Dijk (2). Un coup de chaud avant de se faire étouffer par le pressing et l'intensité des. Portés par un Thomas Partey costaud et un Gabriel Martinelli absolument injouable pour Trent Alexander-Arnold, les Londoniens dominent mais pêchent dans le dernier geste, à l'image d'un centre fort à ras de terre du Brésilien dégagé en catastrophe par Andrew Robertson (15). Lesparviennent finalement à sortir la tête de l'eau peu avant la pause et Sadio Mané, sur un long ballon d'Alexander-Arnold, fait passer un frisson dans l'Emirates Stadium (45), conquis par un premier acte de haut niveau et loin du bouillon qu'avaient pris les Canonniers au match aller .