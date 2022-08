Liverpool réduit Bournemouth en charpie

Record de la plus large victoire en Premier League égalé.

Liverpool 9-0 Bournemouth

Liverpool en appétit, lesen bouillie.Cinq jours après sa défaite contre Manchester United , Liverpool s'est vengé sur Bournemouth ce samedi à Anfield (9-0). Une fois n'est pas coutume, lesn'ont pas eu à courir derrière le score, Luis Díaz ayant placé une tête impeccable sitôt le match entamé. Harvey Elliott a immédiatement fait le break en enroulant du gauche. Presque aussi beau que le une-deux entre Firmino et Trent Alexander-Arnold, conclu par le latéral d'un caramel en lucarne. Triple passeur, le Brésilien y est ensuite allé de son but, en renard des surfacesLa demi-volée en pivot de Ryan Christie a trouvé le poteau (38), mais Bournemouth n'a jamais réussi à exister. Virgil van Dijket Díazont marqué sur corner, Chris Mepham a envoyé un centre d'Alexander-Arnold dans ses propres filets, Firmino a profité d'une approximation de Mark Travers pour claquer son centième but en rouge, Fabio Carvalho a planté une reprise de volée, et le promu aurait pu repartir avec des valises encore plus lourdes si Salah s'était montré plus tueur (16, 19, 75). Liverpool reprend sa marche en avant avec ce premier succès en Premier League, préservant un écart de cinq points…