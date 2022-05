Liverpool-Real Madrid : Paris est leur fête

Real Madrid Liverpool 28/05/2022 à 21H Diffusion sur

Ce soir, Paris tremblera. À Saint-Denis, d'abord, où la piste du Stade de France, qui va accueillir samedi soir la troisième finale de Ligue des champions de son histoire après les éditions de 2000 et 2006, toutes deux raflées par des clubs espagnols (le Real et le Barça), peinera à résister aux vibrations des sauts liverpuldiens et madrilènes. Cour de Vincennes, ensuite, où les supporters de Liverpool n'ayant pas réussi à attraper un sésame pour la rencontre sont attendus en masse pour s'époumoner dans une ambiance de kermesse royale. Dans les murs de la ville, enfin, une finale de C1 pouvant se payer le luxe de s'enfoncer dans des zones interdites et de prendre d'assaut les foyers, les chambres d'ados, les terrasses des bars et d'allumer une mèche dans tous les esprits. Une finale est une histoire à vivre et à écrire, qui réveille le temps d'une soirée les pulsions les plus primitives : la crainte et le plaisir. Il est impossible de ne pas se passionner pour une telle rencontre, même au bout d'une saison qui s'est de nouveau amusée à grignoter les organismes et à torturer les esprits. Une finale, c'est autre chose, un autre frisson, un voyage à part, et l'affiche du jour, entre un Liverpool qui n'a probablement jamais été aussi complet et un Real qui se plaît à cultiver l'art de l'imprévisibilité, concentre sur le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com