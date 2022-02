Liverpool punit l'Inter

Au terme d'un match rythmé où l'Inter l'a fait douter par séquence, Liverpool a puni le champion d'Italie dans le dernier quart d'heure à San Siro (2-0). Roberto Firmino et Mohamed Salah se sont chargés d'offrir aux Reds un avantage confortable avant la manche retour.

Inter 0-2 Liverpool

Un choc qui tient ses promesses

Firmino et Salah calment l'Inter

En Ligue des champions, les chocs se succèdent pour l'Inter et les résultats se ressemblent. Dix ans après le dernier huitième de finale de C1 du club, les joueurs de Simone Inzaghi ont livré soixante-quinze minutes intéressantes en ayant eu les occasions pour passer devant Liverpool. Mais comme face au Real lors de la phase de groupes, les Intéristes se sont fait punir par le réalisme qui habite Roberto Firmino et Mohamed Salah. Résultat, au coup de sifflet final, Liverpool a déjà un pied en quart de finale et il faudrait un miracle pour que l'Inter inverse le cours des événements à Anfield.Dans un San Siro chauffé à blanc, Nerazzurri et Reds se jettent dans l'arène. L'intensité est là, les pressings hauts se mettent en place et c'est Lautaro Martinez qui allume une première banderille dangereuse hors-cadre. Liverpool est bien dans le coup, touche beaucoup de ballons dans la surface intériste (17 au total), mais manque de tranchant. Sur un coup franc bien botté par Andy Robertson, Sadio Mané s'élève mais manque le cadre.La réponse intériste n'est pas loin d'être la bonne : sur un délicieux ballon d'Ivan Perišić, Hakan Calhanoglu expédie une praline sur la barre d'Alisson Becker. La meilleure occasion d'un premier acte rythmé et où les arrières-gardes tiennent la baraque à l'image d'un Alessandro Bastoni qui muselle parfaitement Mohamed Salah. En face, Virgil Van Dijk en fait de même avec Edin Džeko, même que celui-ci est parfaitement servi dans la profondeur. À la pause, aucun tir cadré et tout reste à faire.L'Inter revient galvanisé des vestiaires et se met à étouffer Liverpool qui voit Roberto… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com