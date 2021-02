Liverpool n'y arrive plus

Défait par Manchester City à Anfield ce dimanche (1-4), Liverpool a vu sa couronne de champion d'Angleterre lui filer entre les doigts. La faute aux blessés de premier plan, à un début d'année très compliqué et à une sorte de surchauffe généralisée.

Gare aux suceurs de roues

Son ami Riyad Mahrez a beau venir lui taper la tchatche à la fin de la rencontre, Mohamed Salah n'a pas vraiment la tête au débriefing d'après-match. Logique, son équipe, Liverpool, a ditau titre de champion d'Angleterre, et risque même de le céder à son intraitable bourreau du jour, Manchester City. Auteur de seize buts en championnat, mais moins visible et influent qu'il y a un an, il ne reconnaît plus tout à fait l'équipe de la saison dernière, celle qui avait mis tout le monde d'accord. Au fond, l'attaquant égyptien sait surtout que sa team n'a pas assez progressé pour réussir à se réinventer, contrairement auxde Pep Guardiola. Reste à comprendre pourquoi.En tête de Premier League au moment de fêter la nouvelle année, lesne pensaient sans doute pas qu'un peu plus d'un mois plus tard, leurs chances de finir champions seraient quasi nulles. Pourtant, quelques signes avant-coureurs semblaient annoncer une baisse de régime douloureuse. En effet, après le 7-0 infligé à Crystal Palace le 19 décembre, ils n'ont engrangé que trois points en cinq matchs de championnat, et entre le 30 décembre et le 17 janvier, ils ont enchaîné quatre rencontres de suite sans marquer un seul but, laissant filer des points plus que précieux.Meilleure équipe d'Angleterre à domicile comme à l'extérieur la saison dernière, Liverpool n'est plus que la dixième hors de ses bases, avec seulement dix-sept points en onze matchs. Si c'est mieux à domicile, avec vingt-trois unités en douze parties (seul City fait mieux), la défaite de dimanche est lourde de sens puisque le club de la Mersey n'avait plus encaissé quatre buts à domicile en Premier League depuis avril 2009. Pire encore, il n'avait plus enchaîné une série de trois défaites de suite à domicile depuis septembre 1963. Résultat, à quinze journées de la fin, Liverpool, 4, a encaissé plus de buts qu'Arsenal, et se retrouve dans un peloton Lire la suite de l'article sur SoFoot.com