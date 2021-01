Liverpool-Manchester United, choc et rivalité de retour au sommet

Après plusieurs saisons consécutives avec un Manchester United en retrait, la Premier League retrouve un de ses grands classiques qui devrait enfin compter pour le titre. Car pour la première fois depuis bien longtemps, Liverpool et les Red Devils se disputent la place de leader du championnat d'Angleterre.

Liverpool en demi-teinte, United en surrégime ?

Que s'est-il passé, le 10 mars 2018 ? Franck Dubosc présentait son filmdans, les jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang venaient tout juste de débuter, et des supporters de Lille s'incrustaient sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour balancer quelques coups à destination de leurs propres joueurs. Une autre époque, donc. Mais le 10 mars 2018, un autre fait notable s'est déroulé : en Angleterre, Manchester United s'imposait en effet devant Liverpool grâce à un doublé de Marcus Rashford.Aujourd'hui encore, il s'agit de la dernière victoire desface à leur ennemi juré malgré les cinq oppositions qui ont suivi (deux nuls, trois défaites). Coïncidence ou non, cette saison 2017-2018 est également la dernière qui s'est achevée avec un classement plaçant les(quatrièmes, 75 points) derrière leurs rivaux (deuxièmes, 81 unités). Une éternité, pour certains. Qui, à l'heure actuelle, ont des raisons de se réjouir : en 2021, MU est leader au moment d'accueillir son adversaire honni et donne quelques espoirs de terminer l'exercice devant lui.Lors du revers de Liverpool, en 2018, Jürgen Klopp - arrivé en 2015 - n'avait encore rien gagné avec les, alors qu'Ole Gunnar Solskjær squattait toujours le banc de Molde (celui de Manchester était occupé par José Mourinho). Trois ans plus tard, en cette mi-janvier