Liverpool et Manchester City se quittent sur un nul spectaculaire

Œil pour œil, dent pour dent. Dans un match une nouvelle fois d'une grande intensité, Liverpool et Manchester City se sont rendu coup pour coup, sans parvenir à se départager (2-2). Menés à deux reprises malgré une plus grande maîtrise dans le jeu, les Citizens ont trouvé les ressources pour recoller. Comme contre Chelsea fin août, Liverpool concède un nouveau nul à la maison contre un concurrent pour le titre.

Liverpool 2-2 Manchester City

La main bleue

Après avoir voyagé sur les routes de l'Europe – respectivement à Porto et Paris – cette semaine, Liverpool et Manchester City poursuivaient une semaine capitale, avant la trêve internationale. Un duel au sommet entre les deux derniers maîtres du Royaume, encore favoris pour dominer l'Angleterre du football cette saison. Après une première mi-temps outrageusement dominée par des Mancuniens encore peu inspirés devant le but, les deux équipes se sont rattrapées après le repos pour offrir le grand spectacle auquel elles ont habitué les amoureux du ballon rond depuis plusieurs saisons. Mohammed Salah s'est démené à coup d'exploits individuels, mais City a réussi à trouver la réponse à chaque fois (2-2). Un nul qui fait au moins un heureux : Chelsea, nouveau leader de Premier League.Une entame pleinement tactique, un Henderson agressif n'hésitant pas à aller chercher haut et un milieu de terrainparfois pris, permettant à Liverpool de voir se présenter quelques situations, mal négociées par Salah ou Mané. Mais peu à peu, leséteignent leurs adversaires. Bernardo Silva réalise un superbe numéro de soliste pour décaler Foden sur la gauche de la surface, mais le génie anglais bute sur Alisson, bien sorti (21). Privés de Trent Alexander-Arnold, les