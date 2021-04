Liverpool et la thèse de l'obsolescence programmée après sa chute

Au sommet de son art pendant deux ans, le Liverpool de Jürgen Klopp a subitement flanché depuis l'été dernier. Moins de fraîcheur, moins d'ardeur, rendement inférieur, résultats catastrophiques invraisemblables à domicile, nombreuses défaites après avoir connu une incroyable période d'invincibilité... Et si cette chute n'était finalement que logique, compte tenu des exigences physiques et mentales du coach allemand ?

Mané, symbole du mal

Lesne soulèveront aucun trophée, cette année. Comme en 2016, mais ils avaient alors atteint les finales de la Carabao Cup et de la Ligue Europa. Comme en 2017, mais ils avaient retrouvé le top 4. Comme en 2018, mais ils avaient joué la finale de la Ligue des champions. En 2021, en revanche, rien à quoi se raccrocher. Auréolé du titre de champion d'Angleterre, Liverpool a pourtant un temps imaginé établir une dynastie. Une perspective encore envisageable en décembre, quand lesoccupaient la tête de la Premier League. Avant une succession de désillusions, toujours plus nombreuses et toujours plus douloureuses. Sortis de la League Cup dès les huitièmes de finale par Arsenal, les hommes de Jürgen Klopp ont également pris la porte de manière prématurée en FA Cup avec une élimination au quatrième tour infligée par le rival de Manchester United.Condamnés à se battre pour un simple accessit en championnat, la faute à un hiver chaotique, ils ont ensuite vu leurs derniers rêves de trophée soufflés par le Real Madrid en quarts de Ligue des champions sur la scène européenne. Même le Community Shield, perdu aux tirs au but contre Arsenal en août 2020, ne permettra pas de sauver l'honneur. Et tout n'est pas qu'une question de blessés, ce serait trop facile. Les indisponibilités de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Jordan Henderson n'expliquent pas totalement pourquoi Liverpool a parfois semblé si absent (notamment à Madrid, en première mi-temps). Ni pourquoi il a parfois coulé aussi profondément, sans trouver de solution évitant la noyade.Dès lors, peut-on parler d'obsolescence programmée ? Autrement dit, après avoir quasiment tout raflé et évolué à un niveau exceptionnel pendant deux saisons, était-il plus ou moins prévu ou est-il du moins logique de voir cette équipe subir un contrecoup ? Y a-t-il eu une baisse globale de régime physique, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com