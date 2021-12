Liverpool et Chelsea souffrent mais s'accrochent à City

Mis sous pression par la victoire de Manchester City en début d'après-midi, Liverpool et Chelsea ont répondu aux hommes de Pep Guardiola en s'imposant tous les deux à domicile. Les Reds ont dominé Aston Villa sur la plus petite des marges grâce à un penalty de Mohamed Salah (1-0). Les Blues ont aussi bataillé pour se défaire de Leeds (3-2). Tout le contraire d'Arsenal, qui s'est promené face à Southampton (3-0).

Liverpool 1-0 Aston Villa

Chelsea 3-2 Leeds

Le retour de Steven Gerrard à Anfield ne fut pas une partie de plaisir pour Liverpool. Loin de là. L'ancienne idole locale et son équipe d'Aston Villa ont en effet longtemps tenu tête à Liverpool ce samedi, malgré les assauts répétés des. Emiliano Martinez s'est montré à la hauteur de sa réputation en repoussant les tentatives d'Andy Robertson (16), Mohamed Salah (44) et Virgil van Dijk (53). Titulaire en pointe de l'attaque, Alex Oxlade-Chamberlain a aussi flirté avec la lucarne (19). Il a fallu attendre la 67minute pour que le Kop rugisse enfin, quand Salah a transformé le penalty qu'il avait lui même provoqué. Cette fois, pas besoin de Divock Origi - et heureusement, puisque le Belge était forfait. Le Pharaon offre trois points précieux aux, toujours au contact du leader. En attendant de connaître Miss France, pas de doute sur l'identité de Mister England : Mohamed Salah, meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, pour vous servir.Chelsea remet la marche avant après son revers face à West Ham. Menaçant sur coup franc (20), Raphinha a stupéfait Stamford Bridge en ouvrant le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com