So Foot • 22/11/2020 à 22:15

Liverpool éparpille Leicester

Auteurs d'une performance XXL ce dimanche (3-0), les Reds ont éparpillé une équipe de Leicester dépassée dans l'intensité et dans l'impact, et ce, malgré de nombreuses absences et une nouvelle blessure, celle de Naby Keita. La seule ombre au tableau, car à part ça, tout s'est bien passé : Jota n'a pas perdu sa réussite, Firmino l'a retrouvée et l'arrière-garde a assuré. Bref, Liverpool est de retour en tête de la Premier League.

Liverpool 3-0 Leicester

Le break et puis ça y est

Liverpool a le sens de l'histoire. Quelques jours après avoir placé uneau sein de son nouveau centre d'entraînement, lesont honoré avec classe la mémoire de leur gardien Ray Clemence. Et ce sont lesde Leicester qui ont fait les frais de la dure loi d'un Liverpool impressionnant, bien décidé à rouler sur son adversaire du soir. Ce dimanche, il y avait un air de la belle époque du tournant des années 80 aussi : le club de la Mersey aime le passé, Ray Clemence n'était pas loin.Et pourtant, au coup d'envoi, on pouvait craindre le pire pour les hommes de Klopp, privés de Van Dijk, Alexander-Arnold, Alcantara, Henderson ou Salah. Mais Liverpool n'a que faire des blessures, que faire du fait que Leicester est dans une belle forme : le rouleau compresseur se met en marche trop vite peut-être pour les, qui voient les vagues rouges revenir sans cesse. Mais parce qu'ils sont maladroits dans le dernier geste, less'en remettent à la générosité de Jonny Evans sur corner : à la retombée du cuir, le vétéran de 32 ans, pas remis de ses émotions suite à un débordement de Jota, place une formidable tête dans son propre but (1-0, 21e).