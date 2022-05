Liverpool écœure encore Chelsea, en finale de la FA Cup

En finale de la FA Cup, Reds et Blues ont offert une copie conforme du dernier acte de la League Cup. Jusqu'au nom du vainqueur, Liverpool, au terme d'une séance de tirs au but cruelle pour César Azpilicueta, Mason Mount et Chelsea (0-0, 5 TAB 6). Point noir, les Scousers ont peut-être perdu Mohamed Salah pour la finale de Ligue des champions.

Chelsea 0-0 (5 TAB 6) Liverpool

Box-to-box comme en Angleterre

Sans doute désireux de conjurer le sort après la finale de League Cup perdue face à Liverpool fin février , Chelsea s'est présenté à Wembley en... jaune canari. La 141finale de la FA Cup ne lui a pas pour autant souri, mais elle fut enlevée, indécise et aurait mérité un tableau d'affichage des plus garnis, avec ses allures de combat de boxe. Alerte sur les bords de la Mersey, toutefois : la sortie sur blessure de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu, qui a déstabilisé un peu l'attaque, et qui jette un froid avant la finale de C1 contre le Real Madrid, le 28 mai prochain.À toi, à moi. Rouges et Bleus ont alterné les séquences de domination, les phases foudroyantes et les périodes d'agonie, pour une fresque complète. Luis Díaz est le premier à se signaler après une passe lumineuse de Trent Alexander-Arnold, mais Édouard Mendy remporte son duel, avant que Naby Keïta ne loupe le cadre (9). Un quart d'heure sous la coupe de Liverpool, avec ses 70% de possession et son pressing haletant contre un Chelsea statique. Mais si Díaz est un temps omniprésent (4et 13), Chelsea se rebiffe dans le sillage de son duo Mason Mount-Christian Pulišić.Le premier trouve le second, dont la reprise frise le poteau droit d'Alisson (24). Puis, l'international américain d'origine croate décale Marcos Alonso, seulement gêné par la sortie plongeante du portier liverpuldien (28). Le rythme descend quelque…