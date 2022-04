Liverpool écarte Manchester City et file en finale de la FA Cup

Dans un remake de l'affiche du week-end dernier, Liverpool s'est, cette fois, imposé ce samedi face à Manchester City (2-3) en demi-finale de la FA Cup à Wembley. Les Reds, bien meilleurs qu'une équipe Citizen remaniée, verront donc la finale et y défieront le vainqueur de la rencontre entre Chelsea et Crystal Palace.

Manchester City 2-3 Liverpool

Konaté, encore lui

Même quand Kevin De Bruyne n'est pas sur le terrain, Manchester City craint le soleil. En tout cas, le cagnard de Wembley a eu raison des, absolument balayés par Liverpool, ce samedi après-midi en demi-finales de la FA Cup. Lesn'ont eu besoin que de 45 minutes pour mener le leader de Premier League 3-0. Certes, Pep Guardiola avait largement fait tourner son équipe par rapport à celle alignée mercredi dernier à Madrid en Ligue des champions, mais lesn'ont rien pu faire pour empêcher Mané & co de dicter le rythme. La deuxième période un peu plus équilibrée, mais que City n'a jamais emballé, à part dans les cinq dernières minutes, ne change rien à l'issue de cette demie, et ce sont lesqui verront la finale le 14 mai prochain à Wembley.Il ne faut pas se fier à la première occasion du match pour comprendre qui a dominé qui. Si Grealish est bien le premier à se signaler, ce sont lesqui maîtrisent ce premier acte. D'ailleurs, lesne s'approcheront plus aussi près de la cage d'Alisson de toute la mi-temps. En revanche, les, eux, se baladent. Pour la troisième fois en dix jours, Ibrahima Konaté vient ouvrir le score d'un coup de casque surpuissant à la suite d'un corner. Cette équipe largement remaniée de Manchester City fait preuve d'un grand déchet technique, à l'image de Fernandinho, et d'un manque d'idée assez criant. En face, les hommes de Jürgen Klopp se régalent. C'est d'ailleurs un but dans la plus pure tradition duqui corse l'addition, lorsque Sadio Mané vient tacler Zack Steffen pour propulser le