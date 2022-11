Liverpool dompte Naples

Dans le choc au sommet de cette dernière journée du groupe A, Liverpool et Naples, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, n'avaient qu'un objectif en tête : la première place du groupe. Malgré leur victoire sur le Napoli (2-0), grâce à des buts de Salah et Núñez, les hommes de Klopp doivent se contenter de la deuxième place.

Liverpool 2-0 Naples

Comme une odeur de poudre

C'était une finale avant l'heure. D'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Liverpool et Naples ne voulaient qu'une chose : être en tête du groupe à la fin de cette rencontre de prestige pour éviter les grosses écuries au prochain tour. Lessont parvenus à mettre fin à la série d'invincibilité du Napoli depuis le début de la saison (2-0) mais n'ont pas réussi à chipper la première place du groupe A aux hommes de Spalletti.Dans un stade d'Anfield plein à craquer, le premier éclair est venu de la part de Jones. À l'entrée de la surface, Salah glisse un petit ballon dans le dos de la défense napolitaine et trouve l'international anglais. Le rookie, pur produit de l'Academy, perd son duel face à Alex Meret en ne cadrant pas sa reprise (5). La réponse desne s'est pas faite attendre. Après avoir martyrisé Alexander-Arnold avec un petit pont, Kvaratskhelia est passé tout près d'obtenir un pénalty (8). Déposé de vitesse par le Géorgien, Konaté s'est subtilement servi de son avant-bras pour faire le tomber. L'arbitre ne bronche pas. Le premier acte est rythmée mais aucune des deux formations ne parvient à prendre l'ascendant malgré des nombreuses actions chaudes à l'image de la tentative de Ndombélé et de la frappe sèche de Thiago (29). Le danger se rapproche sur les cages du Napoli. Grâce à une magnifique passe Kung-Fu de Firminio , Salah ne passe pas loin de faire trembler les filets mais son coup de casque n'accroche pas le cadre (31). Les accrochages se multiplient et la tension sur le pré grimpe. Anguissa, toujours aussi costaud, assene une coup de tête involontaire au capitaine… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com