Liverpool dompte les Wolves

Dans un Anfield qui retrouvait enfin quelques supporters, Liverpool a marqué les esprits en croquant Wolverhampton (4-0). Sadio Mané a régalé, mais c'est Mohamed Salah qui a soigné ses statistiques lors d'une bien belle soirée pour les hommes de Jürgen Klopp, qui rattrapent Tottenham en tête de la Premier League.

Liverpool 4-0 Wolverhampton

Mané of the match

La dernière fois qu'il y avait eu des vrais chants à Anfield, c'était un soir de grande déception, le 11 mars 2020, lorsque l'Atlético Madrid éliminait lesen huitièmes de Ligue des champions. C'était dans le monde d'avant Covid. Et dans le monde d'après - ou de pendant - Covid, certaines habitudes n'ont pas changé. Car s'il n'y avait que 2 000 personnes dans le Kop pour la réception de Wolverhampton, sur le terrain, lesont fait ce qu'ils font depuis plusieurs années : écraser l'adversaire. Emmené par un Sadio Mané de gala et un Mohamed Salah clinique, Liverpool a dompté la meute portugaise de Wolverhampton et rejoint Tottenham en tête du championnat.Pour la venue des Wolves, Jürgen Klopp a fait dans le classique avec le trio Salah-Firmino-Mané aux manettes. À noter toutefois : les titularisations de Williams à droite de la défense et de Kelleher dans les buts. Mais pas de quoi perturber les, tout de suite emmenés par un Sadio Mané des grands soirs. Le Sénégalais manque d'abord sa tête sur un centre de Robertson (11), avant d'offrir un but à ... personne, Salah et Firmino ayant trop décroché sur une percée de l'ancien messin (22). En revanche, l'Egyptien est bien là pour profiter d'une erreur de Coady, le capitaine desné et formé à Liverpool, auteur d'un audacieux amorti de la poitrine dans sa surface. Malin, Mohamed Lire la suite de l'article sur SoFoot.com