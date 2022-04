Liverpool couche Benfica

Motivés, mais presque inoffensifs face à un Liverpool solide, les Benfiquistes n'ont pas réussi à s'offrir l'ogre anglais dans un Estádio da Luz des grands soirs (1-3). Longtemps dominés, les Portugais ont profité de la seule erreur des Reds pour marquer. Il faudra donc une belle surprise dans une semaine pour voir Benfica en demi-finales de la Ligue des champions. En attendant de retrouver Anfield, Liverpool a le droit de considérer qu'il a neuf orteils dans le dernier carré.

Benfica 1-3 Liverpool

La vague jaune

Dix-sept minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à ce match pour choisir de quel côté basculer. Pas que personne ne l'avait vu venir. Bien au contraire. Mais plutôt que, même en totale démonstration, Liverpool aurait pu être cueilli par des Benfiquistes opportunistes, rêvant de réaliser le même coup qu'à Amsterdam au tour précédent. D'un coup de casque rageur d'Ibrahima Konaté, lesvêtus de jaune ont vite pris les commandes d'un match contrôlé jusqu'au bout. Même dans un Estádio da Luz plein à craquer, les supporters britanniques ont vite grillé la priorité aux Portugais. Le célèbreprend la place au. Sur le rectangle vert comme dans les tribunes, Liverpool a imposé sa loi face à Benfica (1-3).En sautant plus haut que tout le monde sur un corner, encore bien tiré par Robertson, Ibrahima Konaté vient ouvrir le score et récompenser une entame de match parfaite des hommes de Jürgen Klopp. Devenant dans le même temps le premier Français à marquer en Ligue des champions sous la tunique de Liverpool depuis David N'Gog et un but contre Debrecen en décembre 2009. Aussi, le défenseur tricolore ouvre son compteur avec les. Enfin, son coup de casque représente le premier but de sa carrière dans la coupe aux grandes oreilles. Bref, Konaté a tout fait pour rendre cette soirée inoubliable. En début de rencontre, c'est aussi l'ancien pensionnaire du RasenBallsport Leipzig qui vient reprendre Rafa Silva in extremis avec autorité (3). Le coéquipier de Virgil van Dijk donne aussi une leçon à Nuñez en stoppant l'attaquant uruguayen à l'entrée de la surface (12) dans le…