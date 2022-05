Liverpool concède le nul contre Tottenham et s'éloigne du titre

S'ils ont réussi à égaliser face à un Tottenham sérieux et réaliste, les Reds n'ont pu faire mieux qu'un partage des points. Ce qui peut permettre à Manchester City de prendre le large en tête de la Premier League, alors que la zone Ligue des champions s'éloigne pour les Spurs.

Liverpool 1-1 Tottenham

Une barre d'un côté, un poteau de l'autre

Un contre d'un côté, un Díaz de l'autre

La pression ? On le sait : quand elle est là, les Anglais préfèrent la boire que la subir. Reste que ce samedi, Liverpool a eu bien du mal à l'ingurgiter lors de la 36journée de Premier League. Quasiment obligés de s'imposer face à Tottenham pour ne pas laisser filer Manchester City, qui accueille Newcastle dans les prochaines heures et qui peut attraper trois unités d'avance en tête du championnat alors que la fin de saison approche très rapidement, lesont en effet échoué. Logiquement fatigués, ils ont concédé le nul devant desintelligents et réalistes après avoir été menés. Et si le suspense pour la couronne d'Angleterre avait pris fin là, sans que lesn'aient à lever le petit orteil ?Avec sa triplette offensive Salah-Mané-Díaz, Liverpool démarre très fort en tentant d'asphyxier Tottenham. Et lorsque Kane essaye de répliquer, Henderson signe un magnifique retour avec un tacle impeccable dans sa propre surface de réparation. Serein, quoi. Sauf qu'au milieu de cette immense intensité, lesne se procurent pas tant d'opportunités que ça. Leur meilleure situation, en première période ? Un corner tiré par Alexander-Arnold et catapulté sur la barre transversale suite à une tête de Van Dijk, avant une frappe de Díaz repoussée par Lloris. C'est que lesrésistent bien, et font même mieux que ça : juste avant la pause, Højbjerg envoie une frappe des vingt mètres… sur le poteau. De quoi faire douter les locaux, lors du second acte ?Solide derrière, Tottenham ne se laisse en tout cas pas faire. Rigoureux et patients, les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com